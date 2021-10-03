اعترافات تاجر بالتنقيب عن الآثار في سوهاج: «حفرت 6 متر وطلعت قلل»

«دول شوية قلل وشقافة حرام اتحبس في شوية قلل».. بهذه الكلمات اعترف تاجرفي سوهاج، بالتنقيب عن الآثار بمسكنه في منطقة المراغة؛ إذ أقر بأنه حفر بعمق 6 أمتار؛ للبحث عنها.

تابوت الملكة

وقال المتهم إنه بعد حفر لمده شهر بمفرده لم يعثر على شيء؛ ولم يجد تابوت الملكة كما أخبره الساحر الذي أبلغه بوجود الآثار في منزله، والذي استعان به من قبل خلال عمليات الحفر والتنقيب، بحثا عن الآثار أسفل منزله.

وأوضح المتهم أنه استعان بساحر قبل الحفر، حصل منه على 100 ألف جنيه، وأخبره بمكان الحفر، وظل يحفر وحده، لكنه في النهاية لم يعثر سوي على مجموعة من «القلل والأواني الفخارية».

المتهم مسجل خطر

وذكرت تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي، بقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حفر مالك محل تجاري «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، خلسة في مسكنه، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، بحثا عن الربح، بعد بيعها بالمخالفة للقانون.

6 قطع أثرية

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدف المتهم بمأمورية أمنية مكبرة، وتمكنت من القبض عليه في أثناء تواجده بمسكنه في منطقة المراغة.

وتبين وجود حفر بعمق 6 أمتار، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في الحفر، وعُثر على 6 قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر؛ للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وأن المضبوطات نتاج ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.