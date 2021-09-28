رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية
تعرف على لينك نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية
كتب:
كريم روماني
02:51 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
طلاب في معامل التنسيق
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية، مشددة على الطلاب بسرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق، وسداد المصروفات الدراسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، والالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال التقديم للكليات.
نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية أُعلنت اليوم
وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية، يتيح للطالب التعليمات الخاصة بالنتيجة وطرق الحصول عليها، فضلا عن الحدود الدنيا للكليات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنّه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع جميع الكليات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية
- يدخل الطالب على رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية.
- يكتب الطالب رقم جلوسه.
- يكتب الطالب الرقم السري.
- يحصل الطالب على نتيجته مباشرة.
قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر
جامعة 6 أكتوبر
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST
جامعة مصر الدولية MIU
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI
جامعة الأهرام الكندية ACU
الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC
الجامعة البريطانية في مصر BUE
الجامعة المصرية الروسية ERU
جامعة النهضة NUB
جامعة فاروس PUA
جامعة سيناء - العريش SU
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا DU
جامعة هليوبوليس
جامعة المستقبل FUE
جامعة بدر BUC
جامعة دراية
جامعة النيل الأهلية NU
الجامعة الأهلية الفرنسية UFE
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU
جامعة الجيزة الجديدة NGU
جامعة حورس HUE
الجامعة المصرية الصينية ECU
جامعة سيناء - فرع القنطرة شرق
جامعة ميريت
جامعة سفنكس
جامعة السلام
جامعة مصر للمعلوماتية
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي، عن طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى، كما يلي:
- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- يدخل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم ثم يدخل الرقم السري.
- يستوفي الطالب البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب.
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