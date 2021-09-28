كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية، مشددة على الطلاب بسرعة الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على نتيجة التنسيق، وسداد المصروفات الدراسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي، والالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال التقديم للكليات.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية أُعلنت اليوم

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّ رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية، يتيح للطالب التعليمات الخاصة بالنتيجة وطرق الحصول عليها، فضلا عن الحدود الدنيا للكليات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنّه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع جميع الكليات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية

- يدخل الطالب على رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المرحلة الثانية.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يحصل الطالب على نتيجته مباشرة.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

جامعة 6 أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST

جامعة مصر الدولية MIU

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI

جامعة الأهرام الكندية ACU

الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC

الجامعة البريطانية في مصر BUE

الجامعة المصرية الروسية ERU

جامعة النهضة NUB

جامعة فاروس PUA

جامعة سيناء - العريش SU

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا DU

جامعة هليوبوليس

جامعة المستقبل FUE

جامعة بدر BUC

جامعة دراية

جامعة النيل الأهلية NU

الجامعة الأهلية الفرنسية UFE

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU

جامعة الجيزة الجديدة NGU

جامعة حورس HUE

الجامعة المصرية الصينية ECU

جامعة سيناء - فرع القنطرة شرق

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

جامعة السلام

جامعة مصر للمعلوماتية

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي، عن طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى، كما يلي:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يدخل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم ثم يدخل الرقم السري.

- يستوفي الطالب البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب.