الأرصاد: أمطار وسحب منخفضة ورياح واعتدال في درجات الحرارة اليوم (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع تكون السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد لتزيد من فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا خلال اليوم، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، مع نشاط للرياح على شمال الصعيد وسيناء لتعطي شعور أفضل بدرجة الحرارة

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» آخر صور للأقمار الصناعية والتي توضح السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

سانت كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25