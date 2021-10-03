طقس الإسكندرية اليوم الأحد.. هبوب رياح باردة ولا أمطار والعظمى 27

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا غائما جزئيا، حيث تهب رياح باردة خريفية، ويسود طقس غير مستقر وسط توقعات بعدم هطول الأمطار على المدينة الساحلية، إضافة إلى نخفاض درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال النوات.

ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية الاستعداد بنسبة 50%، وذلك مع الاستمرار في متابعة خرائط الطقس ودرجات الحرارة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية المستمرة، وذلك لسرعة التحرك حال سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

درجة الحرارة اليوم 3 أكتوبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأحد 3 أكتوبر، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 58% في تراجع ملحوظ لمعدلاتها السابقة، فيما هبت رياح باردة خفيفة، ووصلت سرعة الرياح إلى 21 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع موج البحر، مع انخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ، إضافة إلى توقعات بعدم هطول أمطار.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للنوات

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها خلال الشهر الجاري، حيث جرى الدفع بسيارات الطوارئ في الشوارع، إضافة إلى توزيع العمال على الأماكن المتوقع هطول الأمطار بها.