بوابة الحكومة المصرية: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، اليوم، عبر بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 عبر رابط إلكتروني، وذلك لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، في إطار ختام أعمال تنسيق الجامعات، على أن يتوجه الطلاب المرشحون للكليات المختلفة لتقديم أوراق الالتحاق الخاصة بهم.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021.. متاحة عبر بوابة الحكومة المصرية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق المخصصة لإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021، إنه تقرر أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من الموقع الإلكتروني للتنسيق، لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة، وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم 9190447778، موضحة أنه سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري علي الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتي يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات.

بوابة الحكومة المصرية: نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021 للعربية والأجنبية

وفي إطار متابعة بوابة الحكومة المصرية وإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021، قالت الوزارة إنه يتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه، مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إنه يجب على جميع طلاب الشهادات المعادلة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط تسجيل جديد للحصول على رقم الدخول وإجراءات الدفع، وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا، ثم إستكمال باقي الخطوات.