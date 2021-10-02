استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. والشعبة تنصح بالشراء الآن

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، بعد موجة تقلبات في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، تراوحت بين انخفاض وارتفاعات طفيفة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، استقرارًا في الأسعار، بالمقارنة بنهاية تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة، وجاء الاستقرار بسبب إغلاق التداول في البورصات أيام السبت والأحد ويعود التداول مجددًا يوم الاثنين المقبل.

وكان الأسبوع الماضي مليئًا بالتراجعات لأسعار الذهب العالمية والمحلية، وهو ما جعل شعبة الذهب تنصح بالشراء في ذلك الوقت.

أسعار الذهب اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة دون مصنعية على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 880 جنيها.

- عيار 21 نحو 770 جنيها.

- عيار 18 نحو 660 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و160 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية سعر27.699 جنيه.

أسعار الذهب عالميًّا

وشهت أسعار الذهب عالميًّا، ارتفاعًا في نهاية تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة، إذ بيع عيار 24 بسعر 56.66 دولار، بينما سجل عيار 22 نحو 51.94 دولار، فيما بلغ عيار 21 نحو 49.58 دولار، وبيع عيار 18 بـ42.49 دولار.

ومن جانبه، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ هناك توقعات بارتفاع سعر الذهب في المدى القصير، خلال الفترة المقبلة، وهو ما بدأ في الحدوث منذ أول أمس.

وأضاف أنه في الوقت الحالي تسجل أسعار الذهب 770 جنيهًا في السوق المصرية لعيار 21، وهو سعر منخفض وجيد جدًا لمن يرغب في الشراء.

وأشار إلى أنّه من المتوقع أن يزداد سعر الذهب في الربع الأخير من العام؛ بسبب قيام بعض الدول بشراء الذهب مثل الصين وروسيا وانتهاء الحسابات السنوية للشركات والبورصات.