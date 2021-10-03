استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أستقرت أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر، وفق آخر تحديث من قبل شركات الإنتاج الأسعار الخاصة بتسليم أرض المصنع، حيث استقرت أسعار الأسمنت للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعات خلال الأسبوع قبل السابق.

وخلال منتصف شهر سبتمبر أعلنت عدد من شركات إنتاج الأسمنت رفع أسعار الأسمنت بنحو 30 جنيهًا لبعض الأنواع في عددٍ من الشركات، كما استقرت أيضًا أسعار الحديد خلال شهر سبتمبر لتكمل استقرارها خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر.

أسعار الأسمنت اليوم في المصنع

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 1010 جنيهات، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيهًا.

- يتراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بين 785 و860 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ثبات سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 920 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت شركة المنيا نحو 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد اليوم 3 أكتوبر

سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا في الأسعار.. ونستعرضها في السطور التالية

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيهًا.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.