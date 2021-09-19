عقب ارتفاعها أمس.. أسعار الأسمنت تستقر والحديد ثابت منذ 4 أشهر

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، عقب ارتفاعها أمس بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات، كما استقرت أيضًا أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم.

وينتج قطاع الأسمنت نحو 78 مليون طن سنويًا، من خلال المصانع المحلية، وسجلت أسعار الأسمنت استقرارا اليوم الأحد 19 سبتمبر، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت اليوم

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بين 785 و860 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ثبت سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا سجل نحو 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 870 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا في الأسعار، والتي نرصدها على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي 14300 جنيه.

- شركة العشري 14300 جنيه.

وثبتت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم 19 سبتمبر، للشهر الرابع علي التوالي، وفقًا لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح والخردة عند تسوية تداولات جلسة الجمعة ببورصة لندن للمعادن.