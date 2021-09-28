توقعات بتراجع أسعار الحديد 1000 جنيه في أكتوبر: السر في المخزون

توقع تجار ووكلاء الحديد والأسمنت بالغرف التجارية، تراجع سعر «حديد التسليح» بقيمة 1000 جنيه، مع استمرار أسعار الأسمنت في الارتفاع بالأسواق، وذلك في شهر أكتوبر.

وبلغت أسعار الخردة، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية، 434 دولار للطن، وخام الحديد 110 دولارات للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب «البيلت»، بين 595: 630 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح، بين 660: 720 دولارا للطن، ولفائف الأسلاك بين 760: 780 دولارا للطن.

مخيمر: الركود يسيطر على الأسواق

وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، نتوقع تراجع سعر بيع طن حديد التسليح بنحو 1000 جنيه للطن خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن سلعة الأسمنت تواصل ارتفاعها فى الأسواق أسبوعا، ليباع الطن بسعر يتراوح بين 1030 و1020.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمنت محليا، إلا أن الركود لا يزال يسيطر على الأسواق، لافتا إلى أن حركة الطلب ضعيفة، في ظل تداخل المواسم، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء، خلال الفترة الحالية.

وأرجع «مخيمر» عدم تخفيض شركات الحديد للأسعار خلال شهر سبتمبر الجاري، إلى المخزون الراكد من المادة الخام التي جرى استيرادها بأسعار مرتفعة.

14.600جنيه أعلى سعر لطن حديد التسليح

وأشار إلى أن أسعار طن حديد التسليح، سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات، وبشاي بـ14500 جنيه، والمصريين 14500 جنيه، وشركة العتال بـ14450 جنيهًا.

ويباع حديد عطية، بسعر 14300 جنيه، سرحان بسعر 14300 جنيه، مصر أستيل بسعر 14350 جنيهًا، شركة المراكبي 14300 جنيه، بفارق اكثر من 1000 جنيها من الشركات الاستثمارية الكبرى.

تجار: الأسمنت يواصل الارتفاع

وفى سياق متصل، قال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إن أسعار الاسمنت تواصل الارتفاع، ليباع طن الأسمنت المسلح بسعر 1010 جنيهات جملة، والنصر يباع بسعر 953 جنيها، ويباع سعر طن أسمنت السويدي بسعر 1010 جنيهات للطن، ويباع المسلة بسعر 920 جنيها للطن.