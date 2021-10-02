استقرار أسعار الأسمنت والحديد على الرغم من الانخفاض العالمي

نستعرض آخر تحديث لـ سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 2 أكتوبر 2021، إذ استقرت أسعار الأسمنت للأسبوع الثاني على التوالي، بعد ارتفاعه نحو 30 جنيهًا لبعض الأنواع في عددٍ من الشركات، كما استقرت أيضًا أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 1010 جنيهات، وهو الأعلى سعرًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها.

- يتراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بين 785 و860 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 940 جنيهًا للطن.

- ثبات سعر مصر للأسمنت قنا اليوم عند 920 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت شركة المنيا نحو 880 جنيها للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيها.

- أسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها.

- أسمنت السويدي 900 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا في الأسعار.. نرصدها على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيهًا.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيهًا.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

تُجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات والتغييرات المهمة في السياسات الحكومية، والتي نتج عنها زيادة الطلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات، خاصةً في أعمال بناء المدن الجديدة والمناطق والمجمعات السكنية.

كما شهدت الأسابيع الماضية، تقلبًا في أسعار خام الحديد، الذي يعد المُدخل الرئيسي لإنتاج الحديد والصلب، كما سيطر التراجع على الأسعار العالمية، لدرجة أنه هبط إلى أدنى مستوياته منذ نحو 16 شهرًا، ولكن الأسعار المصرية لم تتأثر وذلك بسبب أن التأثير العالمي لن يكون فوري على السوق المحلي.