وزيرة الصحة تتفقد المصنع الرئيسي للأجهزة الطبية بمقر «سيمنز» (فيديو)

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة سيمنز العالمية (Siemens Healthineers) بمدينة ميونخ الألمانية، حيث كان في استقبالها الرئيس الإقليمي لشركة سيمنز لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بيرند أونزورجي.

يأتي ذلك في إطار خطة توريد الأجهزة الطبية (العلاجية والتشخيصية) للقطاع الصحي بمصر، لدعم خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، إضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، ودعم مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور وفد الشركة، منه رئيس قطاع الأشعة التشخيصة في شركة سيمنس هيلثنيرز لودي إشلاجتر، وطارق الشيخ رئيس قطاع المبيعات بشركة سيمنس هيلثنيرز في مصر، وضياء الشناوي، مدير مبيعات القطاع الحكومي بشركة سيمنس هيلثنيرز في مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة تفقدت خط إنتاج مصنع شركة سيمنز، واستمعت لشرح مفصل عن كيفية التصنيع وتجميع أجهزة الأشعة ومستوى التكنولوجيا الذي وصلت إليه الشركة في هذا الإطار، حيث أكدت الوزيرة أهمية دعم القطاع الصحي بأحدث التقنيات في الأجهزة والتكنولوجيا الطبية، ما يساهم في ميكنة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي ينعكس على تقديم أفضل خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى بالمستشفيات، مشيرة إلى أنّ شركة سيمنز الألمانية من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لمصر في المجال الصحي، خاصة التكنولوجيا الطبية.

أحدث جهاز بتقنيات عالية للكشف المبكر عن أورام الثدي

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة تفقدت المعرض الخاص بأحدث منتجات الشركة في مجال تصنيع أجهزة الأشعة التشخيصية، حيث استمعت لعرض تفاصيل أحدث جهاز جرى تصنيعه بتقنيات عالية للكشف المبكر عن أورام الثدي، حيث يتميز بنقاء الصورة ويصل لتفاصيل دقيقة للأنسجة كافة من زوايا موسعة، مقارنة بالأجهزة المستخدمة حاليًا، حيث يتيح من خلال الذكاء الاصطناعي مساعدة أطباء الأشعة في الوصول لأدق التشخيصات.

ولفت إلى أنّ الوزيرة تفقدت خلال جولتها، أحدث جهاز للأشعة المقطعية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي من شأنها خفض تعرض المريض لجرعات الأشعة المقطعية، كما أنّه مزود بأجهزة تابلت لضبط زوايا الفحص وكاميرا ثلاثية الأبعاد.

واطلعت الوزيرة أيضًا على جهاز الأشعة المقطعية المستخدم أثناء العمليات، وأجهزة الأشعة المقطعية المتنقلة والتي يمكن أن تستخدم للمرضى في العنايات المركزة والتشخيص الدقيق لمرضى كورونا، ما سيكون له دور كبير في تحسين التشخيص الطبي وتحسين مؤشرات العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة استمعت إلى شرح أيضًا لآلية عمل جهاز الأشعة العادية والذي يستخدم في مستشفيات الطوارئ، ويتميز بقدرته على الحركة حول المريض وتشخيص دقيق لأي كسور في الجسم، والوصول لأدق التشخيصات لحالة المرضى.

توريد 162 جهازًا ضمن خطة الدولة للتصدي لكورونا

وأشار مجاهد إلى أنّه عقب الجولة بالمصنع، عقدت الوزيرة اجتماعًا بمقر الشركة، وناقشت توريد أجهزة الأشعة المقطعية لتشخيص مرضى كورونا في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بإجمالي 162 جهازًا، ضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة، مشيدة بمستويات التكنولوجيا العالية في تصنيع الأجهزة الطبية، معربة عن رغبة وزارة الصحة والسكان المصرية في استمرار التعاون مع شركة سيمنز.

وتابع أنّ الوزيرة استعرضت تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث ناقشت سبل توريد 40 جهاز ماموجرام لفحص السيدات ضمن المبادرة واستخدامها في المستشفيات والعيادات المتنقلة، كما أكدت أهمية استخدام قاعدة بيانات السيدات ضمن المبادرة والذي سيكون له أثر كبير في تحسين ودقة معدلات التشخيص بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مجاهد أنّ الوزيرة ناقشت أيضًا خلال الاجتماع، توريد أجهزة الأشعة إلى المستشفيات والوحدات الصحية المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، إضافة إلى توريد سيارات الأشعة المتنقلة لخدمة المرضى في القرى والمناطق النائية ضمن المبادرة، كما بحثت دعم مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توريد 12 جهاز أشعة مقطعية للمستشفيات بمحافظات المرحلة الاولى، إضافة إلى 42 جهازا لمستشفيات المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية.

برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر وألمانيا

ولفت إلى أنّ الوزيرة اتفقت على عقد برامج تدريبية مشتركة بين أطباء الأشعة في مصر، والجانب الألماني لزيادة كفاءة العنصر البشري وتدريب الأطباء المصريين على نظم الذكاء الاصطناعي، كما ناقشت سبل التعاون المشترك لتوثيق أساليب التشخيص في مصر باستخدام أجهزة الأشعة الدقيقة الخاصة بشركة سيمنز، حيث رحبت شركة سيمنز بتلك الخطوة، وطالبت ببدء العمل للنشر الدولي للأبحاث العلمية المشتركة بين وزارة الصحة والسكان وشركة سيمنز الألمانية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، بالتطور الهائل الذي يشهده القطاع الصحي في مصر، والذي يبدو واضحًا من خلال عدد الأجهزة الطبية المتطورة التي يتم توريدها إلى مصر بأحدث التقنيات العالمية، مثنيًا على التعاون مع شركة سيمنز العالمية في هذا الشأن، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال التشخيص والتسهيل على المرضى، إضافة إلى الوصول للمواطنين في قرى الريف المصري من خلال إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يُذكر أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتجهت الثلاثاء الماضي إلى ألمانيا على رأس وفد كبير، في زيارة استغرقت 4 أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.