استقرار أسعار الأسماك.. وتوقعات بانخفاضها الأيام المقبلة

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 3 أكتوبر، في أسواق العبور للجملة، التي لم تشهد أي تحركات منذ عدة أسابيع.

وتراوحت أسعار الأسماك البلطي الكبير بين 17 و37 جنيهًا، ليستقر سعر الكيلو جرام الواحد عند 27 جنيهًا، كما تراوح السُبيط بين 110 و170 جنيهًا.

الاستاكوزا الأغلى سعرًا.. تبدأ من 500 جنيه

وتعتبر استاكوزا البحر الأحمر، أغلى أنواع المأكولات البحرية تداولا في الأسواق المصرية، إذ يتبدأ سعرها من 500 إلى 700 جنيه.

وبدأت أسعار الأسماك المكرونة المجمدة من 20 إلى 30 جنيهًا، أما الكابوريا فتراوحت بين 30 إلى 130 جنيهًا، والأسماك القاروص بلغت نحو 80 إلى 100 جنيه، والجمبري تراوح بين 90 و170 جنيها للكيلو، بحسب الحجم والنوع.

أسعار الأسماك في سوق الجملة

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفق تجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- أسعار سمك البوري بين 60 و75 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا.

- الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا.

- سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

استقرار أسعار الأسماك المجمدة

واستقرت أيضا أسعار الأسماك المجمدة، ليتراوح سعر الكيلو البربون بين 25 و30 جنيهًا، والكيلو مرجان بلغ نحو 19 إلى 25 جنيهًا.

- الجمبري المجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

- السردين المجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

- الماكريل المجمد بين 25 إلى 35 جنيهًا.

انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

من جانبه، قال مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إن أسعار الأسماك ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء، الذي يمكن أن يؤثر على حياتها؛ لذلك يتم طرح الأسماك للبيع بدلا من الاحتفاظ بها ونفوقها.

خبير الاستزراع السمكي، أشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن سبب انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، يرجع إلى زيادة المعروض من الأسماك، إذ يشهد فصل الشتاء إخراج جميع الأسماك التي تم استزراعها؛ لأنها تتوقف عن التغذية وتعتمد على مخزونها من الطاقة.