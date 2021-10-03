انطلاق انتخابات 25 لجنة برلمانية بـ«النواب» بعد قليل

تبدأ الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، بعد قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد الجلسة العامة اليوم، حضور غالبية الأعضاء للمشاركة في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس وعددها 25 لجنة برلمانية، تشمل الملفات والتخصصات كافة، وتتولى كل لجنة من اللجان النوعية وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة.

3 جلسات برلمانية اليوم

ويعقد مجلس النواب اليوم 3 جلسات برلمانية، مقسمة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، والخاصة بإجراء انتخابات اللجان البرلمانية، لاختيار 4 نواب، «رئيس ووكيلين وأمين سر» لكل لجنة برلمانية.

إجراءات انتخابات اللجان النوعية

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ترصد السطور التالية الإجراءات التي ستشهدها الجلسات البرلمانية اليوم، والتي تبدأ بتلقي رئيس المجلس ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يُطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

إعلان قوائم الترشح للانتخابات البرلمانية

ويُعلن مكتب المجلس، قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس، القوائم على المجلس، طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخابات 25 لجنة برلمانية

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.