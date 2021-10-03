مصرع شخصين وإصابة ثالث في 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت الجثتان للمشرحة، وحُررت محاضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، وغرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع 3 حوادث متفرقة، إذ لقي علي ماهر الشبه، 32 سنة، ومقيم بقرية المعدية البحرية برج البرلس، مصرعه، في حادث تصادم جرار بسيارة نصف نقل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى البرلس المركزي.

كما لقي «أحمد.م»، 39 سنة، عامل بناء، ومقيم بحي ميت علوان، في مدينة كفر الشيخ، مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمبنى تحت الإنشاء، بمدينة كفر الشيخ، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وأصيب عصام إبراهيم، 50 سنة، نتيجة تصادم قطار، ما أدى لإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالضلوع، وكسر بالكتف الأيمن، ونُقل لمستشفى دسوق العام.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وأصيب، أمس، 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الزعفران - الحامول»، بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من مريلة أحمد خالد، 6 سنوات، بنزيف بالمخ، وأمنية رضا السيد، 18 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد معروف جزر، 23 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسارة الهادي الغازي، 27 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ونُقلوا جميعا إلى قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي، حيث أجريت الفحوصات الطبية اللازمة لهم.