مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بقلين

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «قونة قلين»، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قونه قلين، مما أدى لمصرع شخص، واصابة أخر، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي مصرع أحمد السعيد زاهر 17 سنة، وأصيب كل محمد إبراهيم عبدالله ،41 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالقدم.

إصابة 15 عاملا في حادث بالطريق الدولي

وفي وقت سابق، شهد الطريق الدولي الساحلي، اتجاه جمصة، أمام قرية «العاقولة»، التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل 2 كابينة، محملة بالعمال، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

كما أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «سيدي سالم فدان الفقي»، بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بكافة الحوادث التي وقعت الساعات الماضية.