شروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية في سوهاج.. بدء التقديم اليوم

أكدت جامعة سوهاج، بدء تقديم أوراق الطالبات الجدد الراغبات في التسكين بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2022، اليوم الأحد، على أن يتم غدًا الإثنين التقديم الورقي للطلاب، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء المقبل للتقديم الورقي للمتخلفين من الطلاب والطالبات، لافتة إلى أن التسكين لن يمنح لأي طالب بل يتم وفق شروط ومعايير محددة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» شروط وقواعد تسكين الطالبات بالمدن الجامعية لجامعة سوهاج، وفق ما أعلنه الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج.

شروط تسكين الطالبات بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج

1- أن يكون الطالب من مواليد أول أكتوبر 2003 وما بعدها.

2- في حالة وجود أماكن شاغرة متبقية سيتم تسكين مواليد شهر أغسطس أو سبتمبر 2003.

3- السكن بالمدينة سيكون متاحًا للمقبولين بالكليات العملية داخل وخارج المحافظة، والكليات النظرية خارج المحافظة فقط، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني في المواعيد المحددة.

4- من ضمن شروط التسكين أيضا شرط البعد المكاني والمقدر بمسافة 30 كيلومتر للطلاب، و25 كيلومتر للطالبات من محل إقامتهم إلى مقر كلياتهم.

استعدادات جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد 2021/2022

وفي سياق متصل، أوضح القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تعمل على تطبيق الاستعدادات الوقائية الخاصة بالمدن الجامعية؛ للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع وضع خطط احترازية وبديلة لإجراءات السكن، تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والمكاني، والاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم لجميع الغرف والممرات والمرافق بالمدن بحرمي الجامعة القديم والجديد.

إجراءات جديدة من الجامعات بشأن العام الدراسي الجديد

وأعلنت بعض الجامعات اتخاذ إجراءات جديدة في ظل مواجهة المرض، تتمثل في منح استخراج كارنيهات العام الدراسي قبل الحصول على التطعيم، وكذلك منح مهلة حتى ديسمبر المقبل، يجري بعدها احتساب الممتنعين عن تلقي اللقاح في إجازة بدون مرتب، ولا يحق لهم الدخول إلى الحرم الجامعي.