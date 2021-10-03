8 شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بعد فتح المرحلة الثانية

يبحث الكثيرون من ذوى الهمم على شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، خلال الساعات القادمة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة شروط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 في مرحلتها الثانية تتمثل فيما يلي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مصاب بالإعاقات التالية:

-«الجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي».

- «ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد».

2- يشترط أن يقوم ذوى الإعاقة بتسجيل الطلب من على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنــــــــــا

3- يشترط للراغب في التسجيل المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، ملء استمارة البيانات الأساسية.

4- رابع شرط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هو حفظ رقم الطلب الخاص بك.

5- بعد ملء النموذج يظهر لك عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف.

6- استعلم عن الطلب من خلال خيار الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

7-إذا تم قبول الطلب احجز موعدًا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، واتجه إلى مكتب التأهيل ومعك الأوراق التالية كاملة:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

8-سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة.