ريهام سعيد: «ربنا شفاني وعفاني ورجعت لأولادي»

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن شفائها من فيروس كورونا، وخروجهامن المستشفي، ووجهت الشكر لجمهورها الذي ساندها خلال فترة مرضها، وكشفت عن الأعراض التي شعرت بها خلال فترة العزل قائلة «صداع رهيب، وومش قادرة آخد نفسي والأكسجين بينزل وانت حاسس إن لو الأكسجين فضل ينزل هتتحط على التنفس الصناعي وهتموت».

ريهام سعيد تنصح جمهورها بالحصول على اللقاح

نصحت ريهام سعيد جمهورها بتناول اللقاح، «مشكلتي مكانتش كورونا مشكلتي الرئة كان جزء كبير منها راح والتهب جدا وكان ممكن أدخل على تليف والحمد لله إن ربنا شفاني وعفاني وإني رجعت لأولادي».

وعبرت ريهام سعيد عن سعادتها البالغة بسبب الدعوات التي استقبلتها من الجمهور قائلة، «مش عايزة أقولكم مبسوطة قد إيه بكمية الدعوات اللي دعيتوها لي ومبسوطة قوي قوي إن أنا عييت ومبسوطة جدا إني عييت ومبسوطة جدا إني مريت بالتجربة دي وقد إيه حسيت إن فيه ناس خايفة عليا وحسيت إن فيه ناس مش فارقة معاهم خالص».

إصابة الإعلامية ريهام سعيد بفيروس كورونا

وقد أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا و الحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية، إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير، وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير، وإظهار الحقيقة».

وتابعت: «شكرا يا رب على حبك ليه وشكرا على ابتلاءتك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم، يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه، استحملت وصبرت على افترا وظلم كتير».