أول ظهور لـ ريهام سعيد بعد إصابتها بـ كورونا: مبسوطة إني عييت

في أول ظهور لها بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا، أبدت ريهام سعيد سعادتها بمرضها بسبب دعاء المشاهدين لها، وذلك في بث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مبسوطة إني عييت ومبسوطة بدعواتكم

وظهرت ريهام سعيد وهي ترتدي تيشيرت «كت» قائلة: «مش عايزة أقولكم مبسوطة قد إيه بكمية الدعوات اللي دعيتوها لي ومبسوطة قوي قوي إن أنا عييت ومبسوطة جدا إني عييت ومبسوطة جدا إني مريت بالتجربة دي وقد إيه حسيت إن فيه ناس خايفة عليا وحسيت إن فيه ناس مش فارقة معاهم خالص وأكيد كان فيه ناس عجيبة جدا وأنا في المستشفى وتعبانة ومش قادرة آخد نفسي والأكسجين بينزل وانت حاسس إن لو الأكسجين فضل ينزل هتتحط على التنفس الصناعي وهتموت».

وتحدثت ريهام سعيد عن أعراض كورونا التي أصابتها «صداع فظيع ودماغك بتدق جامد قوي وحرارة عالية جدا ومش عارف تتنفس وكلنا بنتنفس عادي ومش حاطين في دماغنا إن دي نعمة رهيبة وأنا مش مصدقة إني باخد النفس وأطلعه».

وأوضحت أنها كانت تعاني أثناء إصابتها: «مفيش حاجة تقدر تعملها غير إنك تبص على الموبايل تتسلى»، مشيرة إلى أنها ذهبت للكورسات التي تقدمها وتحدثت فيها لمدة 3 ساعات.

وتساءلت ريهام عن متابعة البعض لها وهم يكرهونها ويهاجمونها، مشيرة إلى أن البعض هاجموها عبر صفحتها أثناء مرضها.

وزني زاد بسبب الكورتيزون

وتحدثت ريهام سعيد عن مظهرها عقب إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أن وزنها زاد وأنها تعاني من زيادة في منطقة البطن: «وشي ده كرتيزون مش فيلر وممكن بكرة أوريكم بطني لو واحدة حامل في التاسع مش هتكون كده وأنا مش زعلانة ومش متضايقة خالص ومبسوطة».

وأوضحت ريهام سعيد أنها استمعت لبعض الشيوخ الذين أفتوا بأن الخارجين من كورونا يكونون مثل الطفل الذي ولدته أمه «اللي بيعيا بوباء بيطلع زي اللي ولدته أمه بالظبط معندوش ذنوب ومعندوش أخطاء وبيبقى في معية الله».

وتابعت «حاسة شكلي متغير وحاسة إن قلبي متغير وحاسة إني مش عايزة أغلط خالص عشان ربنا ميزعلش مني ولازم أختلس فرصة إني أكون كفرت عن ذنوبي».

مشكلتي مكانتش كورونا

ونصحت ريهام سعيد المواطنين بتناول اللقاح «مشكلتي مكانتش كورونا مشكلتي الرئة كان جزء كبير منها راح والتهب جدا وكان ممكن أدخل على تليف والحمد لله إن ربنا شفاني وعفاني وإني رجعت لأولادي».

وتحدثت ريهام سعيد عن زيادة وزنها: «معنديش أزمة في حياتي غير كرشي وعندي أوردر في المسلسل يوم الأحد وكنت 69 وزعلانة لأني تخنت 7 كيلو لأن وزني 62 وأنا دلوقتي 77 كيلو لسه الرئة مخفتش وهاخد كرتيزون 20 يوم».