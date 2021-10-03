دواء منتظر لكورنا.. وطبيب: يقضي على الڤيروس في 5 أيام

يشهد العالم سباقا محموما في إنتاج لقاحات فيروس كورونا والعقاقير المضادة للفيروسات، كما تبذل الشركات جهودها للتوصل إلى علاج فعال مضاد للفيروس، وبدأ الحديث في الأوساط العلمية عن عقار «مولنوبيرافير»، بشيء من التفاؤل بعد أن أظهر العقار نتيجة فعالة للغاية في علاج أعراض كورونا، حسب تصريحات تليفزيونية للدكتور أيمن ثروت، مدير الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس.

جمال شعبان: أول دواء رسمي لكورونا قريبا

وأضاف الدكتور جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مولنوبيرافيير قريبا أول دواء رسمي لكورونا أنتجته شركة ميرك عبارة عن قرصين يوميا يقضي على الڤيروس في 5 أيام دون الحاجة إلى لقاح، أو مستشفى، باي باي كوڤيد».

شركة أدوية أمريكية تستعد لإطلاق علاج كورونا

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة ميرك، بالولايات المتحدة مؤخرا، نجاح التجارب السريرية الدولية للعقار المزعم طرحه عقب الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأضافت شركة «ميرك»، في بيان صحفي صادر يوم الجمعة أن النتائج الإيجابية الذي حققها عقارها «مولنوبيرافير»، دفعتها لإنهاء التجارب السريرية قبل الموعد المقرر سلفا، بعد توصية من مجلس خبراء مستقل يراقب التجربة، والذي أقر بنجاحها قبل نهاية المدة المحددة سلفًا للتجارب السريرية، ومن ثم لم تعد الحاجة لإكمال التجارب أمرًا ضروريًا.

وأشارت «ميرك» خلال بيانها، إلى تقدمها بطلب للحصول على إذن طارئ للسماح بطرح العقار في أقرب وقت ممكن.

آلية عمل الدواء الجديد

ويعمل على القضاء على الأعراض البسيطة والمتوسطة لكورونا، ويقلل - حسب بيان الشركة المنتجة- من احتمالية تدهور حالة المصاب مما يمنع نقله إلى المستشفى لعدم وصول حالته الصحية إلى ما يستدعي لذلك.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة إلى أن أقراص مولنوبيرافير المستخدمة عبر الفم، تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50%، وتقلل من الأعراض المصاحبة الحادة للفيروس.