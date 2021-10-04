آخر فرصة لتلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الاثنين، آخر يوم للتقدم بطلبات إطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة2021 الدور الثاني، والتي فتح باب التقدم لهم يوم السبت الماضي، ولمدة يومين، مقابل سداد 300 جنيه للمادة الواحدة، أسوة بتظلمات الدور الأول للثانوية العامة 2021.

تقديم التظلمات للطللاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول

وحددت وزارة التربية والتعليم، الطلاب الذين لهم الحق في التقديم بتظلمات الدور الثاني للثانوية العامة الدور الثاني، موضحة أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بشرط أن يكون من الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح، التقدم بتظلم من نتيجته في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني.

300 جنيه للكل مادة بتظلمات الدور الثاني

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن لطلاب الدور الثاني التقدم بطلب تظلم يدوي بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

وخصصت الوزارة، الخط الساخن 19368 لتلقي أي استفسارات خاصة بتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

خطوات التظلم لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تقديم التظلم لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2021.

- تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة «الرقم القومي - البريد الموحد - كلمة مرور البريد».

- اختيار المادة أو المواد التى يريد الطالب أو الطالبة التظلم بها.

- متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به، وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.