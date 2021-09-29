تعليمات إعادة فحص تظلمات الثانوية العامة 2021 يدويا: «الموبايل ممنوع»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات المهمة الخاصة بتقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة لإعادة الفحص يدوياً، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات، لافتة إلى أن إعادة الفحص تشمل التأكد من نسبة ورقة الإجابة للطالب.

«الوطن» ترصد التعليمات التي أعلنتها الوزارة في بيان لها

1-يجب على الطالب المتظلم وولى أمره الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية.

2- يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الإلكترونى للتظلمات للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة، ويجب الالتزام بهذا الموعد المحدد.

3- يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع.

4- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما.

5- يتم الاطلاع على ورقة أو أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

6- يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة أو أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدويا.

7- يسلم الطالب وولى الأمر مظروف يحتوى على صورة ضوئية من أوراق (البابل شيت) للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالإضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختياري للمواد موضحا به توزيع درجات الأسئلة.

8- يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقى المستندات (أوراق البابل شبت، كتيب مفاتيح التصحيح).

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتلقي استفساراتكم على الخط الساخن 19368.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجدي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.