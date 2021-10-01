بدء تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني 2021 غدا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا السبت، في تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني، ولمدة يومين حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن التظلمات تتم مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة، لافتة إلى أنها حريصة على الاطلاع على كافة الطلبات ومنح الطلاب الدرجة التي يستحقها.

«التعليم»: يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان فقط

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح، التقدم بتظلم من نتيجته.

وترصد «الوطن» مجموعة من التعليمات المهمة الخاصة بالتظلمات:

- يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الإلكتروني للتظلمات.

- يجب على الطالب الحضور في اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة.

- يجب على الطالب المتظلم وولي أمره الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

- يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الإطلاع على أوراق الإجابات.

- يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالإطلاع على ورقة الإجابة في المواد المتظلم فيها.

- يسلم الطالب وولي الأمر مظروفا يحتوي على صورة ضوئية من أوراق للمواد المتظلم فيها.

- يتم الإطلاع على ورقة الإجابة بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

- يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقى المستندات.

«شوقي»: الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، مؤكداً أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحاً أن الامتحانات عقدت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.