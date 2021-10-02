القاهرة تستعد للتعامل مع الأمطار والسيول بـ10 إجراءات

أعلنت محافظة القاهرة، استعدادها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار والسيول، والتعامل مع التقلبات الجوية، وذلك بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ورؤساء الأحياء، وشركة مياة الشرب، وهيئة الأرصاد الجوية، إذ انطلقت معدات وسيارات الشفاط النافوري بشركة الصرف الصحي، لتغطية المواقع المتوقع وجود تجمعات مياه أمطار بها، وجاهزيتها للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وذلك بالتمركز فى مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية، تحسبا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار على الفور، والتركيز على منطقة المنصة وشرق القاهرة، وتسيير الحركة المرورية دون تعطيل.

التعامل مع التقلبات الجوية

وكشفت محافظة القاهرة، في بيان لها، عن استعداداتها للتعامل مع التقلبات الجوية خلال موسم الشتاء، بمجموعة الإجراءات التي نوضحها خلال السطور التالية:

- استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات الأمطار، وعددها 22 ألف بالوعة تصرف مياه أمطار بشوارع الأحياء والميادين والمحاور وكورنيش النيل.

- تطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- تكثيف أعمال رفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات، بالتنسيق مع الأرصاد.

- إعداد البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن.

- التنسيق المستمر بين غرف طوارئ الأحياء مع عمليات شركة الصرف، مع غرفة عمليات محافظة القاهرة.

- التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد.

- متابعة الأحياء مع شركة الصرف الصحي، بالوعات الصرف، وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول، للتأكد من عملها بانتظام دون تعطيل.

إلغاء الإجازات لمواجهة الطوارئ

وأكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه يجري إلغاء الإجازات في فترة الطوارئ لجميع العاملين، تحسبا لأي تغيرات مناخية أو أمطار محتملة، ومراجعة خطط الطوارئ ونقاط تمركزات المعدات، واستعراض الحلول التى يجري تنفيذها بعدد من المحاور والمناطق الساخنة، والعمل على استعداد كل الأجهزة والمعدات لمواجهة أى طارئ.

وتنفذ محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الري، متابعة تطهير مخرات السيل، وإزالة أي معوقات أو مخلفات في مجرى السيل جنوب القاهرة.