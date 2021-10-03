كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، عن أنّ موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 سيكون خلال 72 ساعة من الآن، عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، موضحا أنّه جار إعدادها من قبل اللجنة اللعليا للتنسيق، ومكتب التنسيق الرئيسي، وجار تنظيم إجراءات توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، ووفقا لتوجهيات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. إتاحة النتيجة عبر الإنترنت

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّه سيتم إتاحة نتيجة الترشح للكليات المختلفة للجامعات الحكومية والخاصة بعد موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وظهور النتائج، ويمكن للطالب بعدها طباعة نتيجة الترشح والتوجه للكلية المقبول بها، لتقديم الأوراق الخاصة به، واستكمال إجراءات التحاقه بالكلية، مؤكدا أنّ معامل التنسيق الإلكتروني للجامعات، مستمرة حاليا في استقبال رغبات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خصص نسبة 10% من مقاعد الجامعات المختلفة لطلاب شهادات الدبلومات المختلفة، مشيرا إلى أنّه سيتم الكشف عن الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات لطلاب الدبلومات الفنية 2021، عقب موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وإعلان موعد تقليل الاغتراب، وانطلاق المرحلة لطلاب الدبلومات الفنية 2021 أسوة بغيرهم من طلاب الشهادات الأخرى.

ولفت السيد عطا، إلى أنّه جرى التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).