الصحة لـ«التعليم»: وفرنا اللقاح للمعلمين ولم يذهبوا في الموعد المحدد

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، خطاباً عاجلاً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي الذين سجلوا على الموقع الرسمي لتلقي لقاح كورونا بضرورة الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لتلقي اللقاح؛ وعدم التخلف عن تلك المواعيد، وكذا الالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 27 بشأن متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

«الصحة»: تنشيط الطلبات الخاصة بهم وجارٍ إرسال رسائل مرة أخرى

وكشف الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، أنه قد تبين من كتاب الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بشأن المتابعة المستمرة لموقف تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم حتى يمكن الانتهاء من تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد، عدم التزام العاملين الذين سجلوا على الموقع الخاص بتلقي اللقاح بالتوجه في المواعيد والأماكن المحددة لهم لتلقي اللقاح، وعليه قامت وزارة الصحة والسكان بتنشيط الطلبات الخاصة بهم، وجارٍ إرسال رسائل مرة أخرى تتضمن المواعيد والأماكن المحددة لتلقي اللقاح.

وقال نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إن الخطاب إلحاقاً للخطابات المرسلة بشأن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، حتى يتسنى بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس، حيث يعد التطعيم درعا يقي المجتمع من هذا الخطر.

50% من العاملين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح

وكشف التقرير الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لمتابعة تطعيمات لقاح كورونا للعاملين، أنّ عدد العاملين بها يبلغ مليون و602 ألف.

- نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألف و66 عاملاً بنسبة 18%.

- عدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألف و24 عاملاً بنسبة 34%.

-عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألف و445 عاملاً بنسبة 50%.

- أن هناك 25 ألف و104 عمال، أي بنسبة 3% من إجمالي عدد العاملين لم يسجلوا للحصول على اللقاح.