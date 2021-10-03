حظك اليوم برج الحمل الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يحرص بشكل دائم على الوصول إلى المناصب العليا في حياتيه العلمية والعملية، كما أنه لديه قلب حنون بالرغم من عصبيته الزائدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ويدفعك للاهتمام بأمور مهنية أو منزلية وتنظم أعمالك بذكاء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تعرف اليوم كيف تفرض النظام المناسب لحياتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.