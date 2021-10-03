«طبيب» يوضح مخاطر «دلتا بلس» على زارعي الكلى

قال الدكتور أشرف أبو غيدة، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، إن الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي هم الذين خضعوا لعملية زرع كلى ويعتقد أنهم أكثر الأفراد عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومتحور «دلتا بلس»، ويعد هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة والوفاة أكثر من غيرهم من الأشخاص البالغين في مختلف أنحاء العالم.

ارتفاع نسبة الوفيات بين الأشخاص زارعي كلى متأثرين بفيروس كورونا

وأشار أبو غيدة، إلى أن هناك دراسة أجريت وجدت نتائجها أن هناك 11% من نسبة الوفيات من المرضى الذين يعانون من فشل الكلى وكانوا مرشحين لعمليات زرع الكلى وأنهم أكثر الفئات التي كانت تعاني أصحاب السمنة والوزن الزائد، ما يقرب من 1 من كل 6 وفيات 16% بين متلقي زرع الكلى في الولايات المتحدة، وكان أكثر عرضة للإصابة.

الأشخاص الذين زرعوا الكلى تظهر عليهم مضاعفات كورونا أشد فتكا

وأشار أخصائي الأوعية الدموية، إلى أن الأشخاص الذين زرعوا الكلى أكثر الأشخاص الذين تظهر عليهم مضاعفات كورونا، وخاصة الطفرات الجينية للفيروس مثل «متحور دلتا بلس»، وتتمثل هذه الأعراض في ضيق التنفس وشعور ألم في محيط الصدر، بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها عند الإصابة بفيروس كورونا مثل الحمى والسعال وارتفاع درجات الحرارة والاحتقان وبعض الألم في أجزاء الجسم المختلفة.

اللقاحات آمنة ولا تتعارض مع الأدوية التي يتناولها مرضى الكلى

وأكد أبو غيدة، على أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان في مختلف مراكز التطعيم المختلفة بمحافظات المختلفة لا تتعارض مع الأدوية التي يأخذها زارعي الكلي أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلي، موضحا أنه الطريقة المثلى للحفاظ على صحة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكليتين، مناشدا هؤلاء الأشخاص وخاصة زارعي الكلى أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية مع ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للوقاية من مضاعفات لا يحمد عقباها.