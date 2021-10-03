البرلمان يحيل مشروعات قوانين «المسنين والسينمائيين والتشكيليين» للجان المختصة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة، شملت 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، الأول «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين»، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان «التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية».

المشروعات المقدمة

وأحال البرلمان كذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وتشهد الجلسة العامة المنعقد اليوم، إجراء انتخابات اللجان البرلمانية لنحو 25 لجنة في جميع التخصصات، في بداية دور الانعقاد الثاني.

حقوق المرأة

وفيما يخص دعم حقوق المرأة، وجّه الرئيس السيسي مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، وأكد أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، وأهمية دورها في المجتمع.