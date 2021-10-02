حملات أمنية مكثفة تسفر عن حل ألغاز 4 جرائم سرقة

نجح رجال الأمن بقطاع مكافحة السرقة بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة» بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها بإحدى الشوارع بدائرة القسم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بسرقتها بطريقة «قطع الأسلاك»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن بأسلوب «التسلق»، كما أقرّ بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأمكن ضبط «مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة بمسكنه»، كما أضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات «مشغولات ذهبية - شاشة»، لدى عميله - أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم- وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم- بمزاولة نشاط إجرامي تخصّص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «التسلق»، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه والمشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله «سيئ النية»- أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة- كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ملابسات واقعة سرقة سيارة بأسلوب «المغافلة»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بـمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بركن السيارة قيادتها ملك زوجها، أمام العقار محل سكنها، قام أحد الأشخاص -غير معلوم لديها - بالحصول على مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة بدعوى مساعدتها ونقل بعض المتعلقات من داخل السيارة، إلا أنه استولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات وفحص الكاميرات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص «له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة».

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة المستولى عليها بحوزة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة، وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهم المشار إليه، كما أقرّ بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب ذلك أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة- مصاب بجرح بالجسم، بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، فوجئ بمركبة «توك توك» تسير عكس الاتجاه يستقلها 3 أشخاص قام أحدهم بخطف هاتفه المحمول، ولدى محاولة ضبطهم قام أحدهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته المنوّه عنها وسقوطه أرضًا، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية».عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة «التوك توك»، قيادة أحدهم، وبحوزتهم «سلاح أبيض كتر»، والمستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوبي «الإكراه - الخطف» باستخدام السلاح الأبيض والمركبة المضبوطين بحوزتهم، وتصريفهم المسروقات لدى عميلين «سيئى النية عاطلان - مقيمان بدائرة القسم»، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، كما تم ضبط عدد 5 هواتف محمولة «تم تجزئتها للتصرف فيها بالبيع»، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهمين المضبوطين، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف، واتهمهم بالسرقة وإحداث إصابته.

إنقاذ أحد المواطنين بالقاهرة أثناء محاولة سرقته بالإكراه وضبط الجناة

وفقا لبيان وزارة الداخلية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص من داخل محل «سوبر ماركت» كائن بدائرة القسم، وباستبيان الأمر تم ضبط «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية» حال استقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما فرد خرطوش، 2 طلقة من ذات العيار، سلاح أبيض«مطواة»، مبلغ مالي، وبسؤال المجني عليه «عامل بالمحل المُشار إليه، مقيم بدائرة القسم، مُصاب بجروح وكدمات بالجسم، قرّر بأنه حال تواجده داخل محل عمله فوجئ، بقيام المتهمين المضبوطين وآخرين، بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما، واستولوا منه على مبلغ مالي كرهًا عنه، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالاشتراك مع شخصين لهما معلومات جنائية. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه والمتهمان المضبوطان أيداها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.