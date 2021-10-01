ضبط 19 ألف قرص مخدر في حملات أمنية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها؛ فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لأمن المواني نشاط «أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول»، يعتزم القيام بتهريب كمية من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة على جداول المخدرات مستخدما سيارة، وقيامه بإعداد مخزن سري لإخفاء المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلوم، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها أثناء إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد عبر منفذ السلوم البري بدائرة قسم شرطة السلوم، حيث ضبط بحوزته «19 ألف قرص أبتريل، مخبأه بمخازن سرية بالسيارة - مبلغ مالي – هاتف محمول».

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط «كمية من مخدر الإستروكس - مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة - قطعتي سلاح أبيض» بحوزة «شخصين».

مديرية أمن الجيزة

ضبط «كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة - ميزان حساس» بحوزة «شخصين لهما معلومات جنائية».

مديرية أمن السويس

ضبط «كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول - سلاح أبيض» بحوزة «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية».

مديرية أمن المنيا

ضبط «كمية من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالي – هاتف محمول - أدوات تعاطي، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية».

مديرية أمن مطروح

ضبط كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي، بحوزة شخص.

مديرية أمن البحيرة

ضبط «كمية من مخدري الحشيش والهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي – عدد من الهواتف المحمولة، بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية».

ضبط «كمية لمخدر البانجو - مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة شخص - له معلومات جنائية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.