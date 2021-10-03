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القباج: نتوقع تقدم 4 ملايين شخص للمرحلة الثانية لبطاقة الخدمات

كتب:

أسماء زايد
01:32 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن» إن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، التي يبدأ التسجيل بها، اليوم الأحد، متوقع أن يتقدم إليها من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.

وأضافت القباج أن بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل أنواع الإعاقات التالية:

أنواع الإعاقة

1. إعاقة حركية

 2. إعاقة سمعية

3. إعاقة بصرية

4. إعاقة ذهنية

5. إعاقة سمع - بصرية

6. إعاقة متعددة

7. قصار القامة

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التي تهدد الحياة».

أنواع الاضطراب

«على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن»

- اضطراب طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة.

- الجذام.

- متلازمة داون.

-  فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- فقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي.

- ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل، شلل الأطفال في طرف واحد.

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