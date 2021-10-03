القباج: توصيل بطاقة الخدمة المتكاملة للمنزل «علشان مفيش حد يقول الموظف مضطهدني»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة مشيرة إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة ستصل للمنازل قائلة: «علشان مفيش حد يقول الموظف مضطهدني».

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم الانتهاء مما يلي:

- ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفه طبقا للفئات العمرية.

- ميكنة نموذج التقييم الوظائفي، ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة.

- إجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي طبقا لقانون رقم 10 لسنة 2018.

- التعاون مع مجمع الإصدارات المؤقتة والذكية وشركة تكنولوجيا معلومات لإجراء لاستخراج البطاقات.

- إعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.

أنواع الإعاقة

وأوضحت وزيرة التضامن أن أنواع الإعاقات تشمل ما يلي:

1. إعاقة حركية

2. إعاقة سمعية

3. إعاقة بصرية

4. إعاقة ذهنية

5.إعاقة سمع - بصرية

6. إعاقة متعددة

7. قصار القامة

8. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها (التي تهدد الحياة).

9. أنواع الاضطراب (على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن)

10. اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة.

جاء ذلك خلال إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة «ذوي الإعاقات المتوسطة» بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.