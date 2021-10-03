نقابة مهندسي القاهرة تكرم حملة الماجستير والدكتوراة والخريجين «صور»

كرم المهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية عددا من الخريجين الجدد من طلبة كليات الهندسة وحملة الماجستير والدكتوارة لعام 2019 والحاصلين على أعلى الدرجات، بحضور المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة العامة والمهندس محمد ناصر امين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.

الخريجون الجدد

وبحسب بيان لنقابة المهندسين فقد بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس عادل ربوح رئيس نقابة مهندسي الوادي الجديد، حيث أكد المهندس هشام أبوسنة أن الفقيد كان قامة كبيرة في الحقل الهندسي والعمل النقابي، واشار ان نقابة مهندسي القاهرة تسعد بتكريم أبنائها من المتفوقين علميا والحاصلين على أعلى الدرجات سواء من الخريجين أو من حملة الماجستير والدكتوارة.

وشدد ابوسنة علي الطلبة الخريجين ضرورة استكمال طريق التفوق والنجاح، مؤكدا أن شباب الخريجين اليوم هم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة ومستقبلها الواعد، وطالب الخريجين الجدد بضرورة مشاركتهم في أنشطة النقابة، كما طالب حملة الماجستير والدكتوراة بضرورة المشاركة لنقل خبراتهم لزملائهم المهندسين.

نقابة المهندسين

من جانبه هنا المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة المكرمين وأسرهم، لافتا إلى أن نقابة المهندسين تضم أكثر من 800 ألف عضو، «ونسعد بانضمامكم للنقابة وننتظر مشاركتكم معنا»، موضحا أن مجلس النقابة الحالي «عمل على عدة ملفات هامة منها ملف الرعاية الصحية والتي تخدم آلاف المهندسين وأسرهم، وطورنا هذه الخدمة الهامة وقمنا بعمل التحول الرقمي للمنظومة الطبية بالنقابة، كذلك يعمل مجلس النقابة الحالي علي ملف الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول النقابة مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين وزويهم»، ودعا عبدالعظيم المكرمين لحضور الندوات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها النقابة.

وفي نفس السياق أكد المهندس أحمد علي رئيس لجنة العلاقات العامة والمنسق العام لحفل التكريم ان نقابة المهندسين تسعد بمشاركة ابنائها المتفوقين نجاحهم معربا عن سعادته لتنظيم حفلا للمكرمين، وأسرهم لافتا إلى أن أسر المهندسين المكرمين هم «السوبر ستار» بحد وصفه، كونهم دعموا أبناءهم حتى وصلوا لنتائج مشرفة.

أقيم الحفل بحضور المهندسة ياسمين الموجي مقرر لجنة العلاقات العامة بنقابة القاهرة، والمهندس جون غالي أمين صندوق نادي أبوالفداء وعضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية.