وفاء عامر بعد تصدرها «التريند»: الفن كان سبب تقربي من الله

تصدر اسم الفنانة وفاء عامر محرك البحث «جوجل»، اليوم الأحد، عقب إدلائها بعدد من التصريحات الجريئة عند استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، أمس السبت، ومنها أنها لن تطلب الطلاق من زوجها المنتج محمد فوزي حتى لو اكتشفت خيانته له.

وأكدت عامر أن المرأة المطلقة ليست مظلومة في مصر، لاسيما مع مجهودات المجلس القومي للمرأة، الذي بات ينصفها دوماً في الأزمات المتعلقة بها، مضيفة: «أي ست مُطلقة بقيت واخدة حقها».

شائعات في مسيرة وفاء عامر

وعلي مدار مسيرة وفاء عامر الفنية، طاردتها العديد من الشائعات التي قامت بدحضها، وأبرزها شائعة ارتدائها الحجاب في سبيل تقديم أعمال فنية مع جماعة «الإخوان» الإرهابية وقت حكمهم لمصر، حيث ردت علي هذا الخبر الذي لاقي تداولاً واسعاً حينها بقولها: «لن أتحجب كي أرضي أحدا أو أعمل مع أحد، ولكني إذا اتخذت قرار الحجاب فسيكون بنية خالصة لله سبحانه وتعالى».

وأضافت في تصريحات صحفية حينها قائلة: «أنا ممثلة أعشق مهنتي وأداء كل الأدوار، كما أحب الفن الذي كان له تأثير قوي في تكوين فكري وقربي بربي حينما كنت صغيرة».

آخر أعمال وفاء عامر في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مشاركتها في بطولة مسلسل «لحم غزال» مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي عبر إحدي القنوات العربية، حيث جسدت دور امرأة شعبية تُدعي «قدرية»، وترتبط بصداقة مع «غزال» وتجسد دورها الفنانة غادة عبدالرازق، لتتوالي الأحداث.

وشارك في بطولة «لحم غزال» شريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبدالغفور، عمرو عبدالجليل، محمد شاهين، أحمد صفوت، حمدي الميرغني، أحمد خليل، يوسف وائل نور، أحمد خليل وكوكبة من النجوم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.