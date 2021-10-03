«بابلو» بين التوبة وقرار الإيقاف.. فرحة لم تكتمل بسبب «أزمة مولاي»

بعد تصدر اسم مؤدي الراب الشهير مروان بابلو، محركات البحث بسبب أزمته الأخيرة بسبب «ابتهال مولاي»، التي أسفرت عن إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، ومنع التعامل معه، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يثير بها «بابلو» جدلًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، قصة اعتزال مروان بابلو وقرار إيقافه ومنع التعامل معه بعد «حفل عودته».

مروان بابلو يعلن اعتزاله

اتخذ مؤدي الراب الشهير مروان بابلو قرار الاعتزال عن الغناء تمامًا، في عام 2020، بحسب ما أعلنه عبر خاصية «الاستوري»، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام».

وكتب «بابلو» حينها: «ماحدش يطلب منى ارجع تانى .. بعد اذنكم .. انا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا انه يتقبلها منى»، ودعا راجيًا الثبات والهدايا والمغفرة، قائلًا: «وياريت أي حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى».

وبعد كتابة تلك الكلمات، قام مؤدي المهرجانات بحذف العديد من أغنياته وكليباته من قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات «اليوتيوب».

بابلو يعود للغناء مرة أخرى

وبعد مرور عام على قرار اعتزاله، عاد «بابلو» مرة أخرى صادمًا لجمهوره، بإعلانه إحياء حفل جديد له، سُمي بـ «حفل عودة مروان بابلو»، فوقع اختياره على مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، ليكون مكان حفله الجديد، الذي أقيم في الأول من أكتوبر لهذا العام.

وشارك في حفل مروان بابلو لأول مرة مطربي الراب الفلسطينيين، «شب جديد»، و«ضبور»، و«الناظر»، بالإضافة إلى الـ «دي جي»، العالمي فات سام، كما تم الإعداد للحفل بمواصفات لايف عالمية خاص.

قرار إيقاف بابلو

ولكن فرحة «بابلو» لحفل عودته لم تكتمل، فبعد الحفلة أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بوقف مؤدي المهرجانات، كما أعلنت أنه ليس عضوًا في النقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

ويرجع السبب وراء اتخاذ قرار المهن الموسيقية بوقف «بابلو» إلى تناوله ابتهالًا دينيًا للشيخ النقشبندي، مستهينًا به، كما جرده من محتواه الأخلاقي، خاصة أن هذا الدعاء يحمل الكثير من المعاني الروحانية، والقيم السامية لدى المصريين، بحسب بيان النقابة.