تحريك أسعار المكرونة والدقيق ببطاقات التموين خلال شهر أكتوبر

تضمنت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2021، والتي بدء صرفها للمواطنين المستحقين على منظومة دعم التموين، منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 1 أكتوبر ويستمر صرفها حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، تحريك أسعار صنفين من بين أصناف السلع التي تشملها القائمة والتي يبلغ عددها 28 سلعة تموينية.

الأسعار الجديدة لسلع التموين لشهر أكتوبر 2021

تضمن الأسعار الجديدة لسلع التموين لشهر أكتوبر 2021، تحريك أسعار صنفين من القائمة وهما «المكرونة والدقيق» فقط، مع ثبات أسعار بقية أصناف السلع بالقائمة، حيث زاد كل كيلو جرام من المكرونة والدقيق نصف جنيها على سعره الأساسي.

تحريك سعر كيلو المكرونة

وتحركت أسعار سلعة المكرونة بقيمة نصف جنيه للكيلو جرام من المكرونة، بحيث أصبح سعر المكرونة وزن كيلو جرام 8.50 جنيها بدلا من 8 جنيهات، كما أصبح سعر المكرونة وزن 500 جرام 4.25 جنيها بدلا من 4 جنيهات.

تحريك كيلو الدقيق نصف جنيه

كما شهد سعر الدقيق أيضا تحريك سعره، حيث أصبح سعر الكيلو جرام من الدقيق 7.50 جنيها بدلا من 7 جنيهات.

قائمة أسعار 28 سلعة تموينية بعد تحريك أسعار المكرونة والدقيق

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيها.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيها.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيها.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

وإليكم صورة من قائمة سلع التموين بعد تحريك سعر المكرونة والدقيق