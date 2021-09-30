محافظة القاهرة تتكفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدم السماح بحرمان الطالب المتأخر عن دفع المصروفات من الانتظام في الدراسة، مشيرا إلى المحافظة ستتكفل بدفع المصروفات للطلاب غير القادرين لضمان الانتظام في مدارسهم.

منع الضرب نهائيا بالمدارس

وشدد محافظ القاهرة على حسن معاملة الطلاب، ومنع الضرب نهائياً بالمدارس، مؤكدًا أن الطالب المتجاوز سيُعاقب وفقا للقانون، داعيا إلى حسن استقبال أولياء الأمور، والاستماع لشكواهم، والعمل على حلها على الفور.

إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه، بعد عامين من جائحة كورونا، تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب، وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سببا رئيسيا في تقليل الوفيات والإصابات، كما أشار إلى مسئولية توفير أقصى حماية للطلاب، خاصة بالقاهرة التي تضم أكثر من مليوني طالب و2200 مدرسة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، طالب «عبدالعال»، بالتنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية، وتعويض النواقص على الفور، وشدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية، أو المشرفة الطبية بالمدارس.

ولفت إلى استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية، مطالبا بسرعة الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي فرد من القائمين على العملية التعليمية، حال تعاملهم مع الطلاب، دون الحصول على اللقاح، كما سيتم تنظيم زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

محاسبة فورية على أي تقصير

ووجه محافظ القاهرة مديري الإدارات التعليمية، بالتواجد الميداني من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدًا على المحاسبة الفورية لأي مقصر.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال اجتماع عٌقد لمراجعة استعدادات العاصمة لبدء العام الدراسي، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ومدير مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التنبيه على الأمن المتواجد ببوابات المدارس، بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة، دون ارتداء الكمامة، مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

تخفيف الكثافات داخل الفصول

وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول، وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب، لتجنب التزاحم، ووجه إلى متابعة النظاقة بالمدارس والفصول ودورات المياه والمعامل، مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

أول حصة عن حرب أكتوبر والقوات المسلحة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية، ومشاركتها في التنمية، وطالب بتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وكلف المعنيين بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في المدرسين في بعض المواد، والتأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي، وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

كما شدد على دور مديري الإدارات والمدارس، الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها، وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار، داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة.