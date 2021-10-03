الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وجو بارد في الصباح الباكر

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مما يؤثر على جميع أنحاء الجمهورية، متابعة أن هذا الانخفاض يؤثر على حالة الطقس خلال ساعات الليل وساعات النهار.

وأضافت وكيل المركز، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بدأ الشعور بنسمات باردة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وخلال فترات النهار، وبالأخص في فترة الظهيرة يكون الطقس مائل للحرارة خلال هذه الفترة من العام.

الخريف بدأ ويستمر لمدة 3 أشهر

وأوضحت شاكر، أن فصل الخريف بدأ منذ 22 سبتمبر ومستمر حتى 3 أشهر قادمة، والطقس يكون أكثر من رائع خلال هذه الفترة، ولكن تتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار، متابعة أن بعض مناطق من مطروح والضبعة شهدت أمس السبت سقوط الأمطار.

وتابعت شاكر، أنه متوقع اليوم سقوط مطار على مناطق من السواحل الشمالية مثل إسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح وتمتد لمحافظات الوجه البحري مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار على القاهرة اليوم ضعيفة جدا تصل لـ10%

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة اليوم ضعيفة جدا تصل لـ10%، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية ستشهد اليوم أمطار خفيفة ودرجات الحرارة تكون معتدلة تمامًا، وتترواح بين 27 درجة و28 درجة، وبالنسبة للرياح فتوجد بعض الرياح على المناطق الغربية للبلاد مثل مطروح والإسكندرية، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يترواح بين مترين لمترين ونصف.

الحرارة 32 درجة شمال الصعيد وجنوب الصعيد تصل لـ36 درجة مئوية

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس بالنسبة لمحافظات الصعيد درجات الحرارة تتراوح بين 32 درجة شمال الصعيد، وجنوب الصعيد تصل لـ36 درجة مئوية، وخلال هذه الفترة الطقس يكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد مثل المنيا والفيوم وأسيوط، ويكون نشاط للرياح محدود، مشددة على التمسك بالملابس الصيفية، وخصوصا بفترات النهار وفترة الظهيرة.