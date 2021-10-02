الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار في مصر.. خفيفة وتمتد إلى القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة سقوط الأمطار في مصر، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

وأشارت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها اليوم، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، على فترات متقطعة نسب سقوط تصل لـ50% تقريبا، غدًا الأحد، بينما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحا.

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، علاوة على تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية، والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، مشيرة إلى وجود نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25.