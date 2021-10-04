إزاي تتحكم في مياه شقتك وأنت مسافر منعا للغرق أو التسريب؟

قد ينتاب البعض قلق حال سفرهم للخارج وغلق الشقة من فكرة تعرضها للغرق نتيجة كسر ما في أحد المواسير الخاصة بالمياه أو حدوث تسريب يفسد الشقة أو الوحدة السكنية ويتلف محتوياتها، وعليه يبحث الكثير عن طريقة آمنة تساعدهم على سلامة الشقة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» الطريقة الآمنة لغلق المياة والتحكم فيها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية.

طلب غلق المياه مؤقتا

ويستطيع المواطن في حال رغبته في غلق المياه بشكل مؤقت عن الشقة أو الوحدة، التوجة إلى شركة المياه التابعة له وتقديم طلب يفيد برغبته في ذلك.

المستندات المطلوبة لخدمة غلق المياه مؤقتا

1- الرقم القومي.

2- إيصال مياه.

شروط الحصول على خدمة غلق المياه مؤقتا

- مالك الأرض أو وكيل أعمال

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات طالب خدمة غلق المياه مؤقتا

1: التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة.

2: طلب غلق المياه مؤقتا.

3: تغلق المياه في الوقت المحدد.

4: لا توجد رسوم للخدمة.

طلب إعادة فتح المياه

ويمكن للمواطن في حال العودة لأرض الوطن أو الانتهاء من عملية الصيانة بالشقة على سبيل المثال، أن يتقدم بطلب طلب إعادة فتح المياه من خلال التفاصيل الآتية:

المستندات المطلوبة لإعادة فتح المياه

1- الرقم القومي.

2- آخر إيصال مياه.

شروط الحصول على خدمة إعادة فتح المياه

- مالك الأرض أو وكيل أعمال.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات طالب خدمة إعادة فتح المياه

1: التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة.

2: طلب غلق المياه مؤقتا.

3: يعاد فتح المياه في الوقت المحدد.

4: لا توجد رسوم مقابل خدمة إعادة فتح المياه.