طبيب: مرضى الربو معرضون لنتائج شديدة الخطورة حال إصابتهم بكورونا

قال الدكتور أشرف عبدالمبدي، استشاري أمراض الكلى والغدد، مدرس الباطنة بجامعة عين شمس، إن المرضى الذين يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن معرضون بشكل متزايد لنتائج شديدة الخطورة من الإصابة بفيروس كورونا، متابعًا أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من تلك الأمراض لديهم احتمالات متزايدة لدخول المستشفيات وبعض الأحيان الرعاية المركزة، بالإضافة إلى التنفس الصناعي المكثف.

ارتفاع الوفيات بين مرضي الربو والانسداد الرئوي بسبب كورونا مقارنة بالأشخاص الآخرين

وأضاف عبد المبدئ في تصريحات لـ«الوطن»، أن المرضى الذين لا يعانون من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أقل دخولًا للمستشفيات مقارنة بالأشخاص المصابون بالربو أو الانسداد الرئوي، وتتزايد نسبة الوفاة لهؤلاء المرضى عند الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأشخاص العاديين، موضحًا أن الأشخاص الذين استخدموا أدوية الربو بين المرضى احتمالات سرعة شفائهم تزيد بنسبة 25% مقارنة بالمرضى الذين لا يتناولون أدوية.

لقاحات كورونا لا تؤثر علي مرضى الربو والانسداد الرئوي

وأشار استشاري أمراض الكلى، إلى أن لقاحات كورونا لا تؤثر علي مرضى الربو أو الانسداد الرئوي من خلال التطعيم ولكن لابد من اتباع الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأشخاص وعدم التخالط، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص المصابون بمرض الربو أو الانسداد الرئوي يعانون من مضاعفات في غاية الخطورة في حالة الإصابة وتكون النتائج سيئه للغاية، مع ارتفاع الإصابات في الوقت الحالي بسبب الموجه الرابعة ووجود حالات بمتحور دلتا بلس يؤثر سلبا على حياتهم.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا لتجنب مضاعفات كورونا

وناشد عبدالمبدي، كافة المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا في أقرب وقت، سواء الأصحاء أو الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن فالطريقة الوحيدة للوقاية وتجنب المضاعفات هي الحصول على اللقاح.