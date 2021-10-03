9 طرق للتنفس بشكل أفضل مع مرض الانسداد الرئوي المزمن

صعوبة التنفس هي واحدة من أكثر الأعراض المزعجة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يكون الشعور بضيق التنفس مزعجا ومخيفا، حتى لو حدث ذلك من حين لآخر فقط.

ويعد مرض الانسداد الرئوي المزمن مصطلحا شاملا لمجموعة من أمراض الرئة، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، والتي تجعل التنفس صعبا بشكل متزايد، بسبب انسداد المسالك الهوائية.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن، إلا أن هناك عددًا من الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لتخفيف ضيق التنفس، وفقا لتقرير نشر على موقع «everydayhealth».

طرق التنفس بطريقة صحيحة لمرضي الانسداد الرئوي

أوضحت جمعية الرئة الأمريكية، بعض الطرق الرئيسية لمرضى الانسداد الرئوي لتنفس بالطريقة الصحيحة، خلال فترات اليوم المختلفة، سواء في العمل أو المنزل.

تعلم تمرين التنفس

عندما تعاني من ضيق في التنفس، فإن تنفس الشفة المضغوطة يمكن أن يريح مجرى الهواء، ويساعدك على العودة إلى الوضع الطبيعي.

ويجرى هذا التمرين، كالتالي: اجلس وأرخي رقبتك وكتفيك خذ نفسا عميقا من خلال الأنف، مع إبقاء الفم مغلقا وملء أكبر قدر من الهواء ممكن من رئتيك، امسك شفتيك «كما لو كنت تحاول الصفير»، وحرر الهواء ببطء وبلطف من خلال الفم لأطول فترة ممكنة.

اشرب الكثير من الماء

إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم للجميع، لكنه مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ويمكن أن يتسبب المرض في أن يصبح المخاط الذي تنتجه الرئتان سميكا ولزجا ويصعب عليه السعال.

وشرب كمية كافية من الماء يمكن أن يخفف المخاط ويسهل إزالته، ما يسهل التنفس، والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن يجب الحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 أكواب من الماء سعة 8 أونصات يوميًا.

اجلس «أو قف» بشكل صحيح

تشير جمعية الرئة إلى أن التراخي يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة، من ناحية أخرى يساعد استقامة ظهرك على فتح الشعب الهوائية؛ إذا وجدت نفسك تعاني من ضيق في التنفس.

إعطاء الأولوية للنوم

يوجد ارتباطا قويا بين قلة النوم وتفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن؛ إذ أن قلة النوم يمكن أن تضعف وظيفة المناعة وتزيد الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يعتقد الخبراء أنه قد يؤثر على مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويؤدي التعب أيضا إلى إضعاف الذاكرة، ما قد يتسبب في تناول بعض الأفراد لأدوية مرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل غير صحيح.

الأكل الجيد

إن الطعام هو الوقود الذي يحتاجه جسمك لأداء جميع الأنشطة، بما في ذلك التنفس، يمكن أن يساعد الحصول على المزيج الصحيح من العناصر الغذائية كل يوم في تخفيف ضيق التنفس وزيادة مستوى الطاقة لديك، يساعدك تناول نظام غذائي متوازن أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.

التخلص من الإجهاد

يمكن أن يكون الإجهاد حلقة مفرغة للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد يسبب القلق، كما أن القلق يجعلك تتنفس بشكل أسرع، ما يجعلك تشعر بضيق في التنفس، وبالتالي تتسبب في ظهور أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لديك.

تجنب التدخين - والمدخنون

تقول منظمة الصحة العالمية، إن التدخين والتعرض لدخان التبغ هما من عوامل الخطر الرئيسية لتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن والوفاة.

وإذا كنت مدخنًا حاليًا، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها لتخفيف الأعراض وتحسين صحتك هي الإقلاع عن التدخين.

استخدم جهاز الاستنشاق الخاص بك بشكل صحيح

يساعد الاستخدام المنتظم والصحيح للأدوية المستنشقة في السيطرة على أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن ويسهل التنفس، لكن هناك أنواعًا مختلفة من أجهزة الاستنشاق، وكل منها يتطلب أسلوبًا مختلفا، يمكن أن تزداد أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن سوءا إذا كنت لا تتناول الدواء بشكل صحيح.