«الوزراء» يرصد جهود الدولة في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفو جرافيك جديدًا بعنوان «1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر تم تمويله خلال الـ 7 سنوات السابقة»، يرصد فيه جهود الدولة المصرية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

«الوزراء»: تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة بلغت 36 مليار جنيه

وأوضح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أنه خلال السبع سنوات السابقة في ضخ تمويلات بلغت حوالي 36 مليار جنيه، تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات كثيفة العمالة جرى من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر.