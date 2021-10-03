وظائف شاغرة ببنكي القاهرة والتجاري الدولي

أعلن بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB عن توافر وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات البنكية، شريطة توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلى (CLCU Agent)، بشروط ومهام هي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يتصل بذلك.

- الحد الأدنى 0-2 سنوات خبرة.

- الإلمام الجيد باللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات اتصال قوية.

- مهارات حل المشكلات ومهارات التفاوض.

- إجراء مكالمات العملاء بناءً على الجدول الزمني والنص المصمم مسبقًا لتثقيف العلاقات والبيع المتقاطع وبناء العلاقات والحفاظ عليها بهدف زيادة رضا العملاء.

- الالتزام بمعايير الجودة المحددة مسبقًا لتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة لجميع العملاء لتعزيز ولاء العملاء.

- اتبع جميع سياسات الإدارة ذات الصلة والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومسيطر عليها.

- متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالوظائف الخاصة في الإدارة المعنية لضمان استمرارية العمل.

وظيفة بنك القاهرة

كما نوه أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل خالية، وهي قائد فريق المراجعة المالية بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- من 10 إلى 12 عامًا من الخبرة مع جمعيات مرموقة.

- مهارات إدارية متميزة.

- فهم جيد جدا للمسائل المحاسبية والمالية والاقتصادية.

- يجب أن يكون ضليعًا في جميع جوانب الإدارة المالية بدءًا من المحاسبة البسيطة إلى الميزانية والاستراتيجية.

- معرفة عميقة بأساليب تحليل البيانات.

- القدرة على العمل بشكل تعاوني واستباقي مع فرق متعددة الوظائف.

- مراجعة تكلفة المشاريع مقابل ميزانية المشاريع.

- مراجعة وثائق المشاريع والتأكد من مطابقتها للسياسات والإجراءات.

- الحفاظ على أوراق التتبع لجميع المشاريع التي تم إنفاقها.