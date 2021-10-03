توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط حركة الرياح وشبورة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الخبراء اليوم، حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الاثنين الموافق 4 أكتوبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 6 أكتوبر المقبل.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفا ليلًا على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، فهي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.