حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 4-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5: 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج ما بين 2: 2.5، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 27 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23