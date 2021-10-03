تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس لمدة 15 يومًا

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم، عن تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس بالقاهرة للقادم من شارع علي أمين اتجاه طريق النصر، وذلك لمدة 15 يومًا؛ ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف ليل الأحد 3 أكتوبر 2021.

تنفيذ أعمال المونوريل بشارع يوسف عباس

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس

وأكدت أنه على القادم من شارع علي أمين اتجاه طريق النصر، أن يسلك يميناً شارع إسماعيل القباني والدوران والعودة تجاه شارع الطيران وصولاً لطريق النصر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.