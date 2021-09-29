استكمال الأعمال الإنشائية بمسار «المونوريل» وتحويلات مرورية بمدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبري يوسف عباس بمناطق مدينة نصر، ضمن تنفيذ أعمال مسار «المونوريل».

مواعيد غلق طريق النصر

وقررت الإدارة غلق طريق النصر المتجه لمناطق امتداد رمسيس لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من ميدان «الشهيد هشام بركات» يميناً اتجاه شارع يوسف عباس يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

كما تقرر غلق طريق النصر في الاتجاه القادم من ميدان رمسيس باتجاه ميدان«الشهيد هشام بركات» لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس يميناً باتجاه شارع عبد العزيز الشناوي واتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى يوم الخميس الموافق 30/9/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

كما تقرر غلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوي لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم استكمال تسيير المركبات في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس باتجاه ميدان الشهيد «هشام بركات» يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 9 صباحاً.

ضمان أمن وسلامة المواطنين

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.