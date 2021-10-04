13عيادة ثابتة لعلاج كبار السن بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، انطلاق حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وإشراف الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والمنسق العام للمبادرات.

«الوطن»، تستعرض خريطة وأماكن العيادات المخصصة لمبادرة علاج كبار السن في محافظة القليوبية ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

خريطة عيادات مبادرة علاج كبار السن بالقليوبية

الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، قال إن المديرية حددت 13عيادة ثابتة لتقديم خدمات مبادرة علاج ومتابعة الأمراض لكبار السن كالتالي:

- المركز الطبي بكفرشكر

- وحدة ميت السباع الصحية ببنها

- وحدتي كفر الجمال وزاوية بلتان بطوخ

- وحدة قلما بقليوب

- وحدتي سندبيس وعرب شركس بالقناطر الخيرية

- وحدة سرياقوس بالخانكة

- وحدتي الكابلات وبهتيم المطورة بحي شرق شبرا

- وحدتي نوبار وعثمان بحي غرب شبرا

- وحدة المستقبل بمدينة العبور

المبادرة تستهدف كبار السن فوق 65 سنة

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان صحفي، أن المبادرة تستهدف كبار السن فوق 65 عاما من خلال زيارات دورية بواقع زياتين سنويا لتقديم كافة الخدمات الصحية والنفسية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية، وأشار إلى أن المبادرة توفر عدة خدمات طبية لكبار السن فوق 65 سنة هي:

- فحص إكلينيكي كامل لأجهزة الجسم بالكامل

- قياس حدة النظر

- فحص كامل للأسنان

- فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم

- نسبة الدهون والكوليسترول بالدم

- وظائف كلى

- رسم قلب

- أشعة موجات صوتية علي البطن

- تقييم تغذوي ونفسي

- مشورة نفسية

- جلسات تثقيف صحي حول التغذية السليمة للمسنين

- التوعية بأخطار التدخين

وأضاف «عبد الغني»، أن العيادات الثابتة المخصصة للمبادرة هي نواة للتوسع في خدمات المبادرة بكافة أنحاء المحافظة، وجاري تحديد مراكز جديدة للمبادرة خلال الفترة المقبلة، حيث وفرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية الخاصة بالمبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحة المترددين على المبادرة ومقدمي الخدمة من الأطقم الطبية.